Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly selger seg kraftig ned i Kongsberg Automotive

Sist uke kom det frem at kjendisinvestorene har solgt seg ned i selskapet i flere omganger. Spetalen og Fredly kjøpte 740 millioner aksjer hver i forbindelse med Kongsberg Automotives emisjon, som hadde en kurs på 10 øre.

Det ga dem umiddelbart en pen gevinst. Pr. 15. juli hadde Fredly og Spetalen rundt 135 millioner aksjer.

Ferske aksjonærregister viser at nedsalget på ingen måte har stoppet opp. Torsdag står duoen registrert med kun 19,1 millioner aksjer hver, en eierandel på 0,18 prosent hver. Verdien på aksjeposten er 3,2 millioner kroner. Listene viser at begge solgte 7,5 millioner aksjer hver onsdag.

Også Jan Petter Sissener var med på emisjonen, og tegnet seg for aksjer verdt 20 millioner kroner. Han har tilsynelatende solgt seg ut av topp 50-listen.

Kongsber Automotive-aksjen stiger 12,2 prosent til 0,17 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag, men har hittil i år rast over 85 prosent.

Finansavisen skrev i torsdagens avis om at Øystein Stray Spetalen hadde lite å juble for i fjor. Men han unnet seg likevel et utbytte på 250 millioner kroner.