Kutter 2.000 stillinger

Heisprodusenten Schindler sier fredag at de planlegger å kutte omlag 2.000 stillinger etter å ha redusert resultatet i andre kvartal med i overkant av 25 prosent som følge av coronaviruset. Det melder Reuters.

Resultatet etter skatt beløp seg i andre kvartal til 313 millioner sveitserfranc (3,1 milliarder kroner), mot 436 millioner sveitserfranc i samme periode i fjor. Videre melder selskapet om at inntektene for året 2020 er ventet å falle med seks prosent, og at årsresultatet skal havne et sted mellom 680-720 millioner sveitserfranc.