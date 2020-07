Nå får vi vite hvor ille det er i Boeing

Ifølge Marketwatch mener Goldman Sachs at listen ligger så lavt for Boeing nå at det skal lite til før selskapet innfrir, eller kommer med bedre tall enn ventet for 2. kvartal 2020.

Men analytikerne er bekymret for hvor mye flyprodusenten tærer på kontantreservene hver måned og hvor langt frem det er til 737 MAX-flyene er på vingene igjen.

Svaret på det første kommer onsdag, men det ikke sikkert Boeing kan svare på hvor lenge det er til den ulykkesrammede flytypen er på vingene igjen.

Halvert underskudd?

Det er ifølge FactSet, som har spurt 27 analytikere, ventet at Boeing legger frem kvartalstall som viser at selskapet hadde et justert resultat pr. aksje på minus 2,56 dollar i 2. kvartal 2020.

I samme kvartal i fjor, som var det første fulle kvartalet etter at MAX-flyene ble satt på bakken, hadde flyprodusenten et justert resultat på minus 5,82 dollar pr. aksje.

Hos Estimize, som er en crowsourcing plattform som samler estimater fra analytikere på Wall Street, venter 77 som følger selskapet i snitt et justert resultat på minus 2,47 dollar pr. aksje.

Analytikerne FactSet har snakket med venter i snitt driftsinntekter på 13,16 milliarder dollar, ned fra 15,75 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

I følge Estimize er det i snitt ventet at selskapet vil rapportere driftsinntekter på 13,22 milliarder dollar for 2. kvartal, melder Marketwatch.

Aksjen halvert

Tidligere i juli meldte Boeing at det hadde levert 20 fly i 2. kvartal og 70 fly så langt i år. Det siste var ned 71 prosent fra samme tidsrom i fjor.

Boeing-aksjen har falt 47 prosent i år, mens Dow Jones har falt 7,2 prosent.

De siste 12 månedene har aksjen falt 50 prosent, mens Dow Jones er ned 0,3 prosent.