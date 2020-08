3M-aksjen faller etter at kvartalstallene skuffet analytikerne

KVARTALSTALL: Kosernsjef i 3M Mike Roman la frem tall for andre kvartal før åpningen på Wall Street

KVARTALSTALL: Kosernsjef i 3M Mike Roman la frem tall for andre kvartal før åpningen på Wall Street Foto: Bloomberg

3M legger frem tallene for andre kvartal før Wall Street åpner tirsdag.

Omsetningen endte på 7,18 milliarder dollar, et fall på 12,2 prosent fra fjorårets 8,18 milliarder dollar. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 7,32 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.



Resultatet etter skatt kom inn på 1,29 milliarder dollar, noe som tilsvarer 2,24 dollar pr. aksje. I tilsvarende periode året før fikk selskapet en bunnlinje på 1,13 milliarder dollar, tilsvarende 1,95 dollar pr. aksje.

Analytikerne hadde ventet et justert resultat pr. aksje på 1,81 dollar, mens selskapet la frem et justert resultat pr. aksje på 1,78 dollar.

«3M fortsetter å bekjempe pandemien globalt fra alle vinkler og bidrar til å sikre sikkerheten til våre ansatte, helsepersonell og publikum», sier konsernsjef Mike Roman.

Han viser også til at selskapet har blitt påvirket av pandemien, men at kostnadskutt hørte til et nytt kvartal med robust kontantstrøm.

Aksjen faller 2,2 prosent til 159,6 dollar i førhandelen. Hittil i år har aksjen falt 7,5 prosent, mens den har lagt på seg 4,7 prosent den siste måneden.