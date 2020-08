Hexagon Composites lander kontrakt

Hexagon Purus, et datterselskap av Hexagons Composite har landet en kontrakt for design, utvikling og produksjon av type 4 sammensatte trykkbeholdere for en sentral aktør innen romfart. Det fremgår av en børsmelding.

Avtalen skal ha en verdi på 5,2 millioner dollar, tilsvarende 47 millioner kroner. Videre opplyses det om at fremtidige ordre følger etter at leveransen av den første ordren har funnet sted. Trykkbeholderne planlegges levert i løpet av første kvartal i 2021.

Hexagon Composites stiger 4,95 prosent til 48,72 kroner på Oslo Børs onsdag.