Knallår på driften for Astrup & Søn

Investeringsselskapet Astrup & Søn har røtter tilbake til 1857, da Harald Astrup startet opp sin forretning, og ledes og eies i dag av femte generasjons Astrup, Harald S. Astrup.

Sentralt i konsernet står eierskapet i Astrup, som leverer metaller og plast, bearbeidelse og logistikk til en rekke bransjer, for eksempel til offshore, bygg, shipping og havbruk.

I tillegg har konsernet investert i eiendom og selskaper som driver import og salg av biler.

I fjor sørget en god utvikling i plast- og metallvirksomheten for at konsernets inntekter endte på 855 millioner kroner, en økning på 10 prosent fra fjoråret.

Driftsresultatet økte med 53 prosent til 33,7 millioner kroner. Årsresultat ble derimot svakere enn i 2018, grunnet større finansinntekter i 2018 knyttet til aksjesalg.

Aggressive vekstambisjoner

Plast- og metallgrossisten Astrup slet i flere år med lønnsomheten i et tøft marked, men det ser nå ut til å ha bedret seg noe.

Selskapet har en ambisjon om å vokse dobbelt så raskt som resten av markedet. Dette målet skal over tid nås ved organisk vekst og oppkjøp, ifølge selskapet.

I 2017 sa Astrup til Finansavisen at selskapet ønsket å kjøpe flere mindre metallgrossister med en god posisjon i sin nisje, og med en omsetning på mellom 25 og 250 millioner.

Både Harald S. Astrup og adm. direktør i Astrup, John Børge Halvorsen, så da et behov for konsolidering innen høylegert stål og metaller. Samtidig avviste Astrup at det kunne være aktuelt å slippe andre inn på siden.

«Når man har drevet et familieeid selskap i 160 år, er det vanskelig å få inn nye eiere. Astrup er hellig for oss», sa Harald S. Astrup til Finansavisen da.



Året etter, i 2018, kjøpte Astrup opp Metallhuset Bergsøe, som i 2019 omsatte for 46 millioner kroner.

Inn i Autostrada

I løpet av 2019 kjøpte Astrup & Søn 20 prosent av Autostrada Bil fra hovedeier Gisle Valen. Eierandelen er bokført til 39 millioner kroner i årsregnskapet.

Autostrada fører blant annet merker som Volvo, Jaguar, Land Rover, Alfa Romeo og Jeep. Selskapet eier også Porsche Center Porsgrunn.

Porsche er ikke ukjent for Astrup. Gjennom datterselskapet Harbil har han allerede eierandeler i flere Porsche Center på Østlandet og Porsche-importøren Autozentrum Sport.

Konsernet opplyser at det ble gjort store investeringer i bilbutikker i fjor, og at det inneværende år blir bedre for bilvirksomheten ettersom den har fått inn ettertraktede modeller som utleveres i høyt tempo.

Harald S. Astrup hadde ikke anledning til å besvare Finansavisens henvendelser.

