Analytiker til Nikola-sjefen: Er dette alt vi får vite?

PROTOTYPEN: Her ser vi Nikolas hydrogentrailer i bruk. NEL har levert mye av komponentene til fyllestasjonene. Foto: Nikola Motor

Etter at Nikola publiserte rapporten for andre kvartal tirsdag kveld norsk tid, var det duket for børsbabyens aller første telefonkonferanse.

Selskapet gikk på børs i juni, steg kraftig de første dagene, men har siden stupt.

Trevor Milton, hydrogenselskapets «far», glimret med sitt fravær ettersom han tidligere i år lot Mark Russell overta ansvaret. Milton er storeier og styreleder.

Etterlyste informasjon

Ifølge Bloomberg presset analytikerne konsernsjefen på telefonkonferansen om mer informasjon rundt nye kunder, tidspunkt for produksjonsstarter og en bekreftelse om produksjonspartner for pickupen Badger.

«Så Mark, jeg bare lurer, er dette alt vi får vite?», sa en åpenbart skuffet analytiker Paul Coster i JPMorgan, som opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen.

Russell ville ikke oppgi detaljer om nye, store fremtidige kunder av hydrogentrailerne utover Anheuser-Bush InBev, som tidligere har lagt inn en bestilling på opptil 800 trailere.

Selskapet oppga heller ikke informasjon om antall reservasjoner for pickupen Badger. Ledelsens uttalelser om pickupen virket dog optimistiske.

Styrelederen uenig

Nikola steg 6,44 prosent i ordinær handel i går. Etter tallene og telefonkonferansen stupte aksjen 17,48 prosent i etterhandelen.

Ifølge Bloomberg var Nikolas tap større enn ventet. Men det er feil, ifølge Nikolas styreleder Trevor Milton. Han tvitret at de slo forventningene med 20 prosent og at analytikerne ikke hadde tatt hensyn til endringer i antall aksjer.

Nikola er NELs desidert største fremtidige kunde. NEL-aksjen faller rundt 4 prosent på Oslo Børs onsdag.