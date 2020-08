Tapene bygger seg opp i Vard

HAR OPPDRAG FOR CRUISEINDUSTRIEN: Vard-verftet i Søviknes bygger blant annet flere ekspedisjonscruiseskip for franske Ponant.

HAR OPPDRAG FOR CRUISEINDUSTRIEN: Vard-verftet i Søviknes bygger blant annet flere ekspedisjonscruiseskip for franske Ponant. Foto: Finansavisen

Skipsbyggingsindustrien i Norge sliter, og fjorårets regnskap fra en av de største aktørene – Vard Group – levner liten tvil om at det er tøft.

Konsernet, med tre verft her i landet, tapte 2,2 milliarder kroner i 2019.

I tillegg til at markedet for enkelte fartøyer holder seg svakt, kommer underskuddet av komplekse nybyggingsprosjekter og nedskrivninger av lån til et datterselskap.

De seneste seks årene har Vard tapt tilsammen 7,4 milliarder kroner, og ved utgangen av fjoråret hadde verftsgruppen en negativ egenkapital på 2,3 milliarder kroner.

Vard (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 7.938 7.486 Driftsresultat -1.568 -1.889 Resultat før skatt -1.980 -2.138 Resultat etter skatt -2.232 -1.882

Låner av eieren

Vards eier, den italienske verftsgruppen Fincantieri, stiller imidlertid nok en gang opp og sikrer videre finansiering.

I forrige måned ble det kjent at eieren bidrar med et lån på 290 millioner euro, tilsvarende nesten 3,1 milliarder kroner. Det nye lånet skal benyttes til å refinansiere eksisterende lån og til å dekke selskapets generelle kapitalbehov.

«Avtalen er tenkt inngått som følge av den finansielle situasjonen i selskapet, hvor selskapet har opplevd negative resultater som følge av den generelle markedsutviklingen», opplyste Vard da låneavtalen ble inngått.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra Vard-direktør Erik Haakonsholm torsdag.

FRA ÉN TIL TO SJEFER: Erik Haakonsholm (nr. tre fra venstre) og Mauro Leboffe (nr. to fra venstre) tok over etter Roy Reite (t.v.), som sluttet i fjor. De to har ansvaret for henholdsvis offshore og spesialskip og ekspedisjonscruiseskip. Foto: Vard Group

Har likviditet

Vard har vurdert likviditetsbudsjettet som gjelder frem til april 2021, og mener at selskapet er tilstrekkelig finansiert. Samtidig garanterer eieren for ytterligere kapital om det skulle bli nødvendig.

Det er ikke første gang Fincantieri bidrar med penger. Senest i fjor sommer bladde det italienske konsernet opp et lån på 900 millioner kroner og like mye i egenkapital til den norske verftsgruppen. Regnskapene for Vard Group viser at hovedaksjonæren både i 2015 og 2017 konverterte deler av konserngjelden som Vard hadde til morselskapet til egenkapital.

Ved inngangen til 2020 hadde Vard Group ifølge regnskapet for 2019 en kortsiktig konserngjeld på nær 3 milliarder kroner, mens lån til banker beløp seg til 3,8 milliarder.

Verftsgruppen opplyser i årsrapporten at den venter å reforhandle vilkårene for et lån i DNB slik at eksisterende lånestruktur opprettholdes og at det kan inngå nye byggelån «for å øke finansieringskapasiteten».

Anser ordreboken som solid

Til tross for at resultatene ikke har pekt riktig vei på flere år, mener Vard at ordreboken er betryggende.

I fjor leverte verftsgruppen 18 skip fra sine norske verft, i tillegg til et ekspedisjonscruiseskip fra verftet i Vietnam. Samtidig inngikk den kontrakter for bygging av to cruiseskip, to ekspedisjonscruiseskip og ett fiskefartøy.

«Vards kjerneområder i Norge er fortsatt påvirket av den sykliske nedturen i offshoreindustrien. Basert på diversifiseringsstrategien og de positive endringene i ordreboken etter offshore-nedturen, har utnyttelsen ved de tre gjenværende strategiske verftene i Norge samlet sett vært god i 2019,» skriver Vard-styret i sin regnskapsrapport.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet en ordrebok på 25 fartøyer til en verdi av 17 milliarder kroner.

Cruise utgjør mer enn halvparten av dette. I tillegg til ekspedisjonscruiseskip, består ordreboken av offshoreskip, fiskefartøyer og tre skip for Kystvakten til over 5 milliarder kroner.

Reduserer i Norge

Tidlig i 2016 implementerte Vard en ny strategi og forretningsplan, og intensiverte en allerede igangsatt omstillingsprosess som følge av oljeprisfallet og endringer i markedet.

Verftsgruppen vred da fokuset fra bygging av serviceskip for offshore- og oljeserviceindustrien til en betydelig satsing på bygging av avanserte fartøyer til andre næringer, blant annet ekspedisjonscruise, forsvar, fiskeri og havbruk.

I fjor startet en ny reorganisering, som blant annet innebærer at gruppen ikke lenger skal bygge mindre skip for akvakultur- og fiskerisektoren, samtidig som den har kvittet seg med to av verftene i Norge – Vard Brevik og Vard Aukra.

Dermed sitter selskapet igjen med tre verft her i landet, i tillegg til to verft i Romania, ett i Vietnam og ett i Brasil.