Øystein Rushfeldt i Nussir har fått tiårskontrakt på salg av kobber til tyske Aurubis

– Jeg var aldri i tvil om at vi ville få en god avtale med en nordeuropeisk aktør, men jeg hadde ikke trodd det var mulig å få en så god avtale som vi nå har fått. Dette er en viktig milepæl for selskapet, sier Øystein Rushfeldt, daglig leder og gründer i kobberselskapet Nussir.

Han har siden 2008 jobbet for å realisere drømmen om den første nye gruven i Norge i moderne tid. Den planlagte kobbergruven ligger i Kvalsund, midt mellom Alta og Hammerfest i Finnmark.

Milliardkonsern som kunde

Nå er det klart at Nussir har inngått en salgsavtale for all produksjon av kobberkonsentrat fra gruven de kommende ti årene, med opsjon på forlengelse.

Nussir (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 4,2 0,0 Driftsresultat −14,4 −5,1 Resultat før skatt −14,3 −5,0 Årsresultat −14,3 −5,0 Eiere: Monial/Halvor Holta (45,5 %), nominee-konto som kontrolleres av Nils Thrane (20,6 %), Baker Steel Resources (14,1 %), Øystein Rushfeldt (8,9 %), andre (10,9 %).

Kjøper er det tyske metallkonsernet Aurubis, som er notert på Frankfurt-børsen med en markedsverdi på rundt 2,7 milliarder euro.

Aurubis er verdens nest største kobberprodusent, og har hovedkontor i Hamburg.

– Hvorfor velger dere å satse på en ny og uprøvd leverandør av kobbermalm?

– Det er et faktum at forekomster av kobber er i ferd med å bli uttømt andre steder i verden. Nussir er en ny aktør som vi setter pris på å kunne samarbeide med. For oss har det også betydning at Norge er et politisk stabilt land sammenlignet med andre geografier, som for eksempel Sør-Amerika, sier Nicholas Albrecht, innkjøpsdirektør i Aurubis.

Aurubis vil verdsette at gruveproduksjonen vil være helelektrisk, uten CO2 Øystein Rushfeldt, Nussir

– Klart positiv verdsetting

I fjor ble det kjent at Nussir har søkt om støtte fra statlige Enova. Nussir ber om å få statlig støtte til helelektrisk drift av gruveanlegget. Alternativet er diesel.

– I tillegg til å få full uttelling på Nussir kobberets renhet, så vil Aurubis også verdsette at gruveproduksjonen vil være helelektrisk, uten CO2-utslipp. Dette er unikt og har aldri skjedd før, sier adm. direktør Øystein Rushfeldt.

– Betyr det at dere får bedre betalt enn ellers?

– Jeg kan ikke si mer om om detaljene i det vi er blitt enige om, men det er en klart positiv verdsetting, sier han.

– Hvordan kan du love CO2-fritt kobber når finansieringen fra Enova ikke er på plass?

– Det er viktig å presisere at dette er en intensjon fra begge parters side, og at det er et bonuselement som vil tre i kraft når og hvis vi oppfyller betingelsene på vår side. Samtidig er støtten fra Enova avhengig av ytterligere konkretisering og realisering av prosjektet. Når Enova ser at realismen øker, blir de motivert til å ta endelig beslutning, sier Rushfeldt.

Etter det Finansavisen erfarer vil Nussir få en bonus for leveranser av grønt kobber i form av et prispåslag pr. tonn.

– Jeg kan ikke si mer om om detaljene i det vi er blitt enige om, men det er et påslag som absolutt vil være synlig i kalkylene våre, sier han.

Har svidd av en kvart milliard

Så langt er rundt 260 millioner kroner gått med til oppbyggingen av Nussir, og det siste året har Rushfeldt primært jobbet med anleggskontrakter og kapitalinnhenting.

Fremover er kapitalbehovet på rundt 1 milliard kroner. Det skal komme i en kombinasjon av lån og egenkapital.

I juli uttalte Rushfeldt til Finansavisen at han gjerne skulle hatt drahjelp fra et statlig fond som er rettet inn mot mineralnæringen.

Et slikt fond eksisterer imidlertid bare på ønskelisten til bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri.

– Kapitaljakten fortsetter. Med denne betydelige avklaringen får vi imidlertid et skikkelig kick. Nå kan vi øke tempoet mot en fullfinansiering av prosjektet, sier han.

Han regner med å kunne starte opp anleggsarbeidene umiddelbart etter at finansieringen er på plass.

– Jeg kan ikke gi deg en dato nå, men vi har definitivt som mål å ta første spadetak før jul, sier han.

Siviløkonom og oljeveteran

Alexander Krogh er mannen som bistår Rushfeldt med pengejakten. I juli tiltrådte han som ny finanssjef i gruveselskapet.

– Vi må tenke internasjonalt. Her har jeg erfaring fra tidligere kapitalinnhentinger og kjennskap til både kultur og språk i disse kapitalmiljøene, uttalte Krogh til Altaposten i juli.

Krogh var finanssjef i oljeselskapet North Energy i fem år.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, autorisert finansanalytiker og har vært i finanssjef i Maersk i seks land over 15 år.

Han er gift med Rie fra Japan, har fire barn og er oppvokst i Kåfjord, som på 1800-tallet ble Finnmarks sentrum på grunn av kobbergruvene.

NY FINANSSJEF: Alexander Krogh. Foto: Privat

De siste tre årene har han og familien vært bosatt i Midtøsten.

– Selvfølgelig er jeg fornøyd med å kunne flytte fra glohete Dubai til Alta, med familievennlige omgivelser og frisk luft, har han sagt til lokalavisen.