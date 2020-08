Hexagon leverer svakere på topp og bunn

Før Oslo Børs åpner onsdag, la Hexagon Composites frem regnskapstallene for andre kvartal.

Selskapets omsetning kom inn på 682,9 millioner kroner, et fall på 22,6 prosent fra fjorårets 882,1 millioner kroner.

Nettoresultatet var på minus 77,1 millioner kroner. Det er en nedgang fra et resultat etter skatt på 27,3 millioner kroner i minus året før.

Selskapet peker på at lønnsomheten ble svakere som en konsekvens av den globale pandemien. Det vises til at virksomhetene Agility Fuel Solutions og Hexagon Mobile Pipene opplevde svak lønnsomhet, mens Hexagon Ragasco opplevde et sterkt kvartal.

Mandag kom DNB Markets med ny analyse av Hexagon, der anbefalingen ble nedgradert til selg. Meglerhuset peker på dempende utsikter for LPG som en bekymring og at den impliserte verdsettelsen er utfordrende.

Hexagon Composites (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 683 882 Driftsresultat -46 3 Resultat før skatt -85 -31 Resultat etter skatt -77 -27

Hexagon Composites Norsk leverandør av teknologiløsninger innen drivstofflagring med hovedkontor i Ålesund.

Konsernsjef er Jon Erik Engeset.

Største aksjonær er det japanske konsernet Mitsui & Co, samt Flakk Composites.

Les hele rapporten her og se presentasjonen her.