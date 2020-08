Under et vedlikeholdsarbeid oppdaget Hydro at en rørledning ved raffineri i Brasil hadde forverret seg raskere enn ventet

Hydro har stanset driften av rørledningen som transporterer bauksitt fra bauksittgruven Hydro Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte for utvidet vedlikehold. Dette vil midlertidig stanse produksjonen ved gruven og reduserer produksjonen ved Alunorte. Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag kveld.

Selskapet hadde planlagt utskifting av to deler av rørledningen i løpet av det neste halvåret som en den av den langsikte vedlikeholdsplanen, men under det planlagte vedlikeholdsarbeidet ble det imidlertid oppdaget at en del av rørledningen hadde forverret seg raskere enn ventet.

Hydro opplyser at de i dag har besluttet å utvide vedlikeholdet og påbegynne arbeidet umiddelbart. Driften forventes å gjenopptas innen to måneder, og under denne perioden vil produksjonen bli redusert til et nivå på mellom 35 prosent og 45 prosent.

Dette vil følgelig påvirke de økonomiske resultatene for tredje kvartal, heter det i meldingen.