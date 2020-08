Elkem velger Herøya

Elkem har valgt Herøya Industripark som lokasjon for et potensielt stort anlegg for batterimaterialer i Norge, melder selskapet i en pressemelding mandag.

Prosjektet skal hete Northern Recharge og har som mål å levere produkter til den raskt voksende batteribransjen.

Elkem bygger for tiden et pilotanlegg i Kristiansand, som skal representere en investering på 65 millioner kroner. Det tar sikte på å åpne i begynnelsen av 2021.

Les hele pressemeldingen her.