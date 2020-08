NHO etterlyser statlig industristrategi

Det skriver Klassekampen , som onsdag omtaler en ny rapport fra NHO om hvordan det kan bygges opp nye eksportnæringen i Norge knyttet til elektrifisering.

– Vi trenger å få involvert politikerne, og at de ser at det kan være en god idé å ha en nasjonal strategi, sier NHO-president Arvid Moss til Klassekampen.

– Norge vil måtte ta inn over seg at man må jobbe koordinert næringsfremmende basert på noen satsingsområder, supplerer NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

I rapporten, som har fått tittelen «Grønne elektriske verdikjeder», trekker NHO fram et knippe med satsingsområder som ifølge analysen har et omsetningspotensial for norske aktører på minst 32 milliarder euro i året innen 2030 og minst 76 milliarder euro i året innen 2050.

Satsingsområdene som trekkes fram, er utvikling av ny fornybar energi, havvind, batterier, grønt hydrogen, maritim sektor og videreutvikling av kraftsystemet.

