Hexagon Purus skal levere hydrogentanker til SUV i Nordøst-Asia

INNTAR NORDØST-ASIA: Hexagon Composites-virksomheten Hexagon Purus. Her konsernsjef Jon Erik Engeset. Foto: Iván Kverme

Hexagon Purus inntar det nordøstasiatiske markedet for hydrogendrevne personbiler, melder Hexagon Composites torsdag.

Hexagon Purus er der Hexagon Composites har samlet sin virksomhet innen drivstoffsystemer og beholdere til hydrogenbransjen og lette naturgasskjøretøy. Nå er virksomheten utnevnt av en sentral aktør innen hydrogenbiler i Nordøst-Asia til å levere komposittsylindre til en nullutslipps-SUV.

De første prototypene vil bli levert til kunden innen utgangen av inneværende år. Etter planen vil sylindrene bli installert i SUV-modellen fra 2022.

Serieleveransen gjelder over en toårsperiode, og ventes å gi salgsinntekter på 25 millioner euro. Det utgjør i dag over 260 millioner kroner.

Hexagon Composites legger til at Hexagon Purus med denne tildelingen posisjoneres for ytterligere prosjekter for SUV-produsenten.

Det vises forøvrig til at Nordøst-Asia er blant de største bilmarkedene i verden, og at regionen med sine hydrogenbiler, ladestasjoner og andre funksjoner dominerer den globale hydrogenøkonomien.