SEB nedgraderer Yara

SEB Equities nedgraderer anbefalingen på Yara International fra kjøp til hold, melder TDN Direkt.

Kursmålet nedgraderes samtidig fra 430 til 395 kroner.

Meglerhuset trekker ifølge nyhetsbyrået frem at etter en sommer med et lite rally i ureapriser, ser prisene ut til å falle tilbake som følge av at Kina igjen er mer aktive i eksportmarkedet, noe som sannsynligvis vil fortsetter i andre halvår av 2020.

Høyere priser

Mandag morgen meldes det at ny pris for Yaras nitratprodukt YaraBela NITROMAG i Tyskland og Benelux er satt til 180 euro pr. tonn cpt bulk. Prisen gjelder for oktober-leveringer, melder TDN Direkt.

Det er noe høyere enn sesongprisen som ble satt i juni på 177,0 euro pr. tonn cpt bulk.

I Tyskland er prisen for Yara-produktet Yarabela Sulfan ifølge nyhetsbyrået satt til 190,50 pr tonn cif bulk, mens det for Benelux-landene er satt til 192,00 euro tonnet cif bulk.

I juni ble prisen på produktet satt til 187,5 pr. tonn cif bulk, mens det for Benelux-landene var på 189,0 euro tonnet cif bulk.