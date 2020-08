Ikke corona på Havyard likevel

En utenlandsk arbeider ved Havyard-verftet i Leirvik som testet positivt for Covid-19 da han ankom Flesland i forrige uke, er ikke smittet likevel.

Ved ny testing av mannen viser det seg at både denne og den første testen er negative, opplyser verftet.

Arbeideren vil likevel bli sittende i isolasjon ut isolasjonstiden, samtidig som alle nærkontakter vil sitte i karantene ut karanteneperioden.

Arbeideren kom fra Polen og jobber for en underleverandør av New Havyard Ship Technology. Havyard har tidligere opplyst at 49 personer ble satt i karantene fordi det var usikkert om de hadde vært i nærkontakt med arbeideren.