Havyard jobber for nye betalingsutsettelser

VERFTSEIER: Per Sævik og familien er største eier i Havyard gjennom Havila Holding. Nå jobber de hardt med å få på plass en bærekraftig kapitalstruktur for verftskonsernet.

VERFTSEIER: Per Sævik og familien er største eier i Havyard gjennom Havila Holding. Nå jobber de hardt med å få på plass en bærekraftig kapitalstruktur for verftskonsernet. Foto: Siv-Elin Nærø

Verftsselskapet Havyard fikk i juni utsatt endelig forfall av et obligasjonslån, samt avdrag på lån til DNB - totalt 95 millioner kroner - med tre måneder til 13. september.

Nå jobbes det med å utsette dette ytterligere, ifølge rapporten for første halvår.

Verftskonsernet er i brudd med lånevilkårene. Det pågår derfor en prosess for å utarbeide en bærekraftig kapitalstruktur. Meglerhuset Fearnley Securities og advokatfirmaet Wikborg Rein er hyret inn som rådgivere.

Fredag ble obligasjonseierne innkalt til et møte hvor de bes om å gå med på at løpetiden på lånet forlenges med tre måneder til 14. desember, foruten lettelser i lånevilkårene. Renter for perioden skal forhåndsbetales senest 17. september.

39 prosent av obligasjonseierne har allerede gitt støtte til forslaget. Implementeringen av forslaget betinges at en lignende løsning blir avtalt med DNB.

Ved utgangen av kvartalet beløp gjelden seg til snaut 2 milliarder kroner, mens den bokførte egenkapitalen var minus 138 millioner kroner pr. 30. juni.

Høyere inntekter

Inntektene økte med 44 millioner kroner i første halvår til nær 1,3 milliarder kroner fra første halvår i fjor. Underskuddet på snaut 25 millioner kroner er mer enn en halvering fra året før.

Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrebok på 2,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på nær 900 millioner kroner siden årsskiftet og gjelder alle segmenter.

I ordreboken ligger blant annet tre brønnbåter, tre serviceskip for vinduturbiner og én ferge.

Som en del av en planlagt restrukturering besluttet styret i skipsbyggingsvirksomheten Havyard Ship Technology i februar å søke om gjeldsforhandlinger.

Disse forhandlingene ventes å bli avsluttet i fjerde kvartal i år.

«Styret vurderer at utfallet av gjeldsforhandlingene ikke er avgjørende for fortsatt drift i andre deler av konsernet. Kreditoraksept av tvangsakkord vil gi positiv påvirkning for egenkapitalen», heter det i rapporten.