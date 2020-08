Ekstraordinært halvår for Ekornes

Driftsinntektene til Ekornes var ned 16 prosent i andre kvartal, fra 758,7 til 644,4 millioner kroner. Likevel var inntektene for første halvår sett under ett, bare ned 3 prosent, til 1.528 millioner kroner.

Underliggende tall viser at Stressless-salget sank med 7 prosent første halvår i år, fra 1.235 til 1.148. IMG-salget økte med 11 prosent, til 283 millioner kroner, og Svane økte inntektene med 11 prosent, og endte på 107 millioner kroner.

Driftsresultatet for første halvår ble på 75 millioner kroner, mot 140 millioner kroner samme periode i fjor.

Permitteringer og oppsigelser

Ekornes fikk i utgangspunktet en god start på året i alle segmentene, med salgsvekst for IMG og lansering av en ny produktportefølje for Svane. Men i mars ble det full stopp innen både logistikk og distribusjon samt nedstengninger i forhandlernettverket. Noe som førte til at Ekornes tidlig tok grep, til tross for at de var en forholdsvis god økonomisk posisjon.

Møbelprodusenten sendte ut permitteringsmeldinger til 990 av sine ansatte i Norge og måtte si opp 200 personer fra produksjonsanleggene i Thailand og Vietnam. Alt personell som ikke ble berørt av permitteringer, gikk med på en midlertidig lønnsreduksjon på opptil 10 prosent, mens toppledelsen tok en midlertidig lønnsreduksjon på 20 prosent.

– Vi har opplevd et ekstraordinært første halvår preget av en god start, etterfulgt av ugunstige forhold og kraftig nedgang i salget, som igjen ble til en sterk oppgang i salget i alle segmenter i juni, sier Roger Lunde, adm. direktør i Ekornes.