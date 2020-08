Borregaard inngår treårig råstoffavtale

Borregaard har inngått en treårig avtale for levering av ligninråstoff fra Park Falls. De årlige mengdene vil være omtrent 40.000 tonn tørrstoff, og leveransene til Borregaard forventes å starte gradvis i løpet av september, melder selskapet i en børsmelding mandag.

En ny operatør, Park Falls Development, er i ferd med å starte masseproduksjon og papirproduksjon ved det tidligere Flambeau River Papers-fabrikken i Park Falls, Wisconsin, USA, som ble stengt av økonomiske årsaker i september 2019.

– Vi er glade for at vi igjen har tilgang til ligninet fra Park Falls, som vil utfylle vårt tilbud til industri- og byggebransjen i det nordamerikanske markedet. Dette vil bringe vår nåværende globale ligninkapasitet nær 400.000 tonn, uttaler Tom Erik Foss-Jacobsen, konserndirektør for BioSolutions i børsmeldingen.