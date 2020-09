Jacob Holm-sjefen venter stor etterpørsel etter munnbind også etter pandemien

FORTSATT ETTERSPØRSEL: Det danske selskapet Jacob Holm har opplevd en enorm etterspørsel etter deres fiberduk til munnbind, og tror på sterk vekst også etter at pandemien er over.

FORTSATT ETTERSPØRSEL: Det danske selskapet Jacob Holm har opplevd en enorm etterspørsel etter deres fiberduk til munnbind, og tror på sterk vekst også etter at pandemien er over. Foto: NTB Scanpix

Da coronapandemien tok grep om verden i våres giret den danske fiberdukprodusenten Jacob Holm opp og satte all tilgjengelig kapasitet til å produsere mer personlig beskyttelsesutstyr som munnbind, og tilhørende rengjøringsprodukter.

Konsernet produserer fiberduk som også brukes til alt fra sminkeservietter til å rengjøre medisinsk utstyr med ved sine fabrikker i USA, Frankrike og Spania.

I andre kvartal har etterspørselen etter Jacob Holms produkter som har økt med 28 prosent, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og med 21 prosent siden foregående kvartal.

Det resulterte i en omsetning på 712 millioner danske kroner, opp over 20 prosent fra 594 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 91 millioner kroner, opp fra 37 millioner i fjorårets andre kvartal. EBITDA-marginen endte på 12,8 prosent, opp fra 8,6 prosent i første kvartal.

Jacob Holm Dansk, familieeid konsern som produserer mikrofiberduk til bruk i blant annet rengjøringsservietter og munnbind. Etter oppkjøpet i av amerikanske Sontara i 2014 er selskapet verdens nest største produsent av denne typen produkter.

Selskapet har røtter tilbake til 1794, da Jacob Holm åpnet dagligvarehandel i København. Utover 1800-tallet ble vikrosmheten utvidet til å omfatte til shipping, skipsutstyr og tauproduksjon. Selskapet produserte syntetiske fiberduker for første gang på 1950-tallet, og har siden 1990-tallet har Jacob Holm utelukkende konsentrert seg som fiberduk.

I 1979 kjøpte Poul Mikkelsen størsteparten av selskapet og ledet det frem til sønnen Martin Mikkelsen tok over som adm. direktør i 2014.

Selskapet har i dag rundt 700 medarbeidere i USA, Spania, Frankrike og Mexico.

200 prosents vekst

Dermed styrer selskapet mot en omsetning på 3 milliarder kroner i år, opp fra 2,3 milliarder i fjor.

– Den veksten vi har sett de seneste månedene har vi fått til samtidig som om lag 20 prosent av bemanningen har vært fraværende, blant annet som følge av at de er foreldre som er blitt rammet av stengte skoler og barnehager, eller fordi de har vært pårørende til coronasyke. Vi har svært dedikerte medarbeidere som fortjener ros, sier adm. direktør Martin Mikkelsen.

VIL VOKSE: Martin Mikkelsen, adm. direktør i Jacob Holm. Foto: Jacob Holm

Siden Mikkelsen overtok ledervervet etter sin far Poul Mikkelsen i 2014 har Jacob Holm hatt en omsetningsøkning på 200 prosent.

I fjor la selskapet en ny vekststrategi for å øke produksjonskapasiteten ytterligere og investerte i en ny produksjonslinje i USA som nå produserer på full kapasitet.

Med den økende etterspørselen selskapet ser, og venter vil fortsette også etter at pandemien er over, hungrer Jacob Holm-sjefen etter å vokse mer. Spesielt i USA og Europa, men også i Asia ønsker Mikkelsen på sikt å ta en «fornuftig posisjon».

– Alle forhold ligger nå til rette for en markant vekst de neste årene. Jeg blir ikke overrasket om vi greier en fordobling innen 2025. Veksten skal komme gjennom utvidelse av produksjonen, og jeg avviser ikke oppkjøp og fusjoner, sier Mikkelsen.

Han og legger til:

– Jeg har alltid trodd på å investere seg frem til vekst, heller enn å spare seg til den.

Mikkelsen sier selskapet hele tiden er på jakt etter nye oppkjøpskadidater, men at det er er «ekstremt kresent» på hvilke prosjekter det går inn i.

Foretrekker norske obligasjonseiere

Samme år som Mikkelsen overtok lederrollen hentet selskapet inn 650 millioner svenske kroner i obligasjonslån ved hjelp av Nordic Trustee, som et av de første utenlandske selskapene som benyttet seg av tillitsmannens tjenester. Med disse pengene kunne selskapet blant annet fullføre oppkjøpet av amerikanske Sontara og bli verdens nest største innenfor sin nisje.

Dersom det trengs penger til flere oppkjøp er Mikkelsen klar på at han vil vende seg mot det norske obligasjonsmarkedet igjen.

– Det norske obligasjonsmarkedet er mer sofistikert enn mange andre. At det finnes en aktør som Nordic Trustee skaper mer dynamikk i markedet, og trygghet for både obligasjonseiere og lånetagere, sier Mikkelsen.

– Dessuten har norske investorer et fornuftig syn på risiko. Jeg tror det henger sammen med at nordmenn, er vant til å gjøre store, risikable investeringer innenfor shipping og olje og gass, som de ser betaler seg i etterkant, sier han.

– Vil det være aktuelt å ta Jacob Holm på børs?

– Det viktigste for meg er at selskapet til enhver tid har den kapitalstrukturen som behøves for å nå målene vi har satt oss. Men vi klarte oss godt uten børsen på forrige vekstreise.