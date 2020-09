Nestlé bruker 23 mrd. på å bekjempe matallergi

Nestlé kjøper Aimmune, et California-baserte biofarmasøytiske selskapet, for 2,6 milliarder dollar – tilsvarende 22,9 milliarder kroner. Nestlé hadde fra før av en eierpost verdt 473 millioner dollar i selskapet.

Nestlé, som er verdens største produsent av mat- og drikkevarer, sier de tilbød 34,50 dollar pr. aksje for de resterende 74,4 prosentene av Aimmune Therapeutics, skriver CNBC. Det representerer en økning på 174 prosent sammenlignet med fredagens sluttkurs.

Opptil 240 millioner mennesker over hele verden lider av matallergi, og peanøttallergi er den vanligste. Aimmune Therapeutics produserer blant annet behandlinger for peanøttallergi, og i januar fikk selskapet godkjenning fra Mattilsynet i USA (FDA) for Palforzia, noe som gjør den til den første medisinen som er blitt godkjent for matallergier hos barn og ungdom.