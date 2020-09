Ny kontrakt sender Scana 20 prosent opp

Scana-eide Seasystems har fått på plass en kontrakt med DSME (fra Sør-Korea) om levering av utstyr til forankring, samt analyser til flytende lagringsenheter for LNG. Leveransene vil starte i februar neste år, og fortsette gjennom året.

– Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, sier Torkjell Lisland, adm. direktør i Seasystems.

Aksjen løftes med 21,67 prosent til 1,46 kroner etter meldingen.

– Omleggingen til grønn energi tar tid. Mange anser gass som en mellomfase, og da er det naturligvis gledelig med kontrakter i LNG-segmentet mens vi venter på at det grønne skiftet virkelig skyter fart, sier Torkjell Lisland.