Nomineekontoen Clearstream Banking med tyske småsparere i spissen suser oppover på aksjonærlisten i Quantafuel

Det er en kjent sak at Nel er blitt priset opp av hydrogengale tyskere som gjemmer seg bak klientkontoen Clearstream Banking, som eier 44 prosent av aksjene. Også Hexagon Composites er blitt fanget opp av tyske småsparere, og siden årsskiftet har Clearstream-kontoen økt sin eierandel fra 6,1 til 9,2 prosent.

Men det stopper ikke der. Nå har tyskerne også fått interessen opp for Quantafuel, som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marin gassolje.

I starten av august dukket Clearstream Banking opp blant de 30 største eierne, og siden det har eierandelen økt til 1,5 prosent, med flere tunge kjøp den seneste uken. Nå er nomineekontoen Quantafuels 16. største aksjonær med snaut 1,9 millioner aksjer, verdsatt til 76 millioner kroner.

– Vi vet ikke hvem som står bak. Det vi har sett de seneste ukene er at interessen fra internasjonale investorer i New York, London og Tyskland har økt betraktelig. Tidligere var det hovedsakelig norske investorer som fulgte oss, sier konsernsjef Kjetil Bøhn i Quantafuel, som under kvartalspresentasjonen i forrige uke sa følgende:

«Det begynner plutselig å dukke opp aksjonærer fra alle mulige kanter».

Høyt volum i Tyskland

Mandag klokken 16.00 ble Quantafuel-aksjen handlet for 40,70 kroner på Merkur Market, etter en kursoppgang på 2 prosent. Til sammen ble det omsatt aksjer for 53 millioner kroner.

Merkur Market er imidlertid ikke det eneste stedet man kan kjøpe Quantafuel-aksjer. På den tyske markedsplassen Tradegate Exchange er det også mulig å handle aksjer, og det er ikke snakk om småpenger som går i omløp der.

Mandag ble det omsatt aksjer for 862.000 euro, tilsvarende 9 millioner kroner. Det utgjør rundt 20 prosent av volumet som ble omsatt på Merkur Market.

KLAR: Quantafuels fabrikk i Danmark er snart i drift. Foto: Quantafuel

100 på «investor call»

Like før coronaviruset meldte sin ankomst ble Quantafuel notert på Merkur Market, etter å ha vært handlet på gråmarkedet siden sommeren 2018. Kursutviklingen har vært formidabel og siden årsskiftet er aksjen opp 133 prosent.

På et års sikt har kursen bykset opp 235 prosent og nå prises selskapet til 5 milliarder kroner. Det er derfor nærliggende å anta «cocktailen» sterk kursoppgang og en grønn forretningsmodell har vært forlokkende for mange av Clearstreams kunder, som har tjent stort på både Nel og Hexagon Composites.

– Vi hadde en «investor call» sist uke og da var det vel med 100 på linjen, noe som er veldig hyggelig. Den økte interessen kan nok ha en sammenheng med partnerne vi har fått inn. BASF er et tysk selskap, og det kan ha bidratt til at Quantafuel har kommet på radaren til Clearstreams kunder, sier Bøhn.

Vi hadde en «investor call» sist uke og da var det vel med 100 på linjen Kjetil Bøhn, Quantafuel

I juni investerte eierne av Lego-konsernet 250 millioner kroner i Quantafuel, noe som ifølge Bøhn bidro til å øke investorinteressen fra spesielt England og USA. BASF er nest største aksjonær i Quantafuel, som igjen gjør forretninger med Lego.

Til hovedlisten

I forbindelse med andrekvartalsrapporten i forrige uke annonserte Quantafuel at det har planer om å forflytte seg fra Merkur Market til hovedlisten på Oslo Børs.

Deres første fabrikk ligger i danske Skive, og skal etter planene åpne i løpet av kort tid. Prislappen på fabrikken ligger an til å bli rundt 470 millioner kroner, eller 220 millioner mer enn først planlagt.

Quantafuel planlegger også en ny fabrikk, som trolig vil ligge i Danmark. Produksjonskapasiteten vil angivelig være på 80.000 tonn, som er fire ganger mer enn Skive-fabrikken.

Fabrikken vil koste rundt én milliard kroner, og Bøhn har signalisert at mellom 60 og 70 prosent av denne summen kan komme fra gjeldsmarkedet, etter den første fabrikken er kommet i drift. Dermed gjenstår mellom 300 og 400 millioner i egenkapitalfinansiering.