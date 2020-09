Orkla kjøper seg opp i India

Orkla ORK har fått på plass en avtale om å kjøpe 67,8 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited.

Avtalen inneholder en enighet om at Orkla på sikt skal kunne overta fullt eierskap. Eastern eies av Meeran-familien (74 prosent) og Cormick Ingredients (26 prosent). Orkla kjøper 41,8 prosent av eierandelen til Meeran, og hele eierandelen til McCormick.

Fra før har Orkla merkevaren MTR i India. Eastern vil bli fusjonert inn i MTR.

MTR hadde salgsinntekter på 1,1 milliarder kroner de siste tolv månedene ved utgangen av juni.

Ifølge børsmeldingen vil oppkjøpet doble omsetningen for Orkla i India.

– For Orkla er det viktig å levere på strategien om å styrke vårt fotavtrykk i våre kjerneområder. Eastern og MTR er sterke lokale merkevarer i et raskt voksende indisk marked. MTR har vært en fantastisk suksesshistorie for Orkla. Nå ser vi frem til å fortsette reisen med Meeran-brødrene som partnere, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Eastern har syv fabrikker i Asia, og i underkant av 3.000 ansatte.