Quantafuel starter driften forsiktig

Quantafuel informerer om at det på anlegget i Skive har fire reaktorer. Selskapet har nå satt i gang én reaktor og den kjøres for halv maskin.

I løpet av de neste ukene håper selskapet å oppnå stabil drift på i hvert fall én reaktorlinje slik at det kan vise både kapasitet og kvalitet.

– Vi har ikke presset på. Typisk vil man heller prøve å kjøre på halv kapasitet en stund for å se at ting funker og deretter gradvis ta det opp til full kapasitet, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel, til TDN Direkt.

Kontrollert oppstart

«Han opplyser at de fire reaktorlinjene på anlegget er identiske, slik at det å få i gang én, og få den til å fungere, er et større skritt enn å få resten til å fungere», skriver TDN Direkt.

Den totale kapasiteten på anlegget er 60 tonn plast inn på ett døgn. Resultatet blir 48 tonn oljeprodukt pr døgn, tilsvarende om lag 60.000 liter. En reaktor har følgelig kapasitet på 15.000 liter i døgnet.

– Det verste døgnet er bak oss og vi er veldig fornøyde med at det fungerer så bra. Nå må vi jobbe med å ta anlegget til full drift. Det kommer ikke til å bli gjort over natta og kommer sikkert til å ta flere måneder før vi har full kapasitet og full drift, sier Bøhn.

Større kapasitet

Quantafuel vil nå starte fase to, som blir å etablere storskalaproduksjon.

– Vi jobber parallelt med en plan for å rulle ut anlegg med kapasitet på rundt 100.000 tonn og at vi evner å bygge mange av de samtidig, sier Bøhn til TDN Direkt.

Konsernsjefen forteller at selskapet må sørge for å kunne produsere nok til å være relevante for samarbeidspartneren BASF. BASF bruker 20 millioner fat NAFTA hvert år.

– For å være relevante for dem må vi legge en plan for å greie å produsere en til to millioner tonn. Vi må nå prøve å legge en plan for å bygge 10 til 15 anlegg over de neste fem til seks årene. Det er det vi må prøve å få til i neste fase, sier Bøhn.

Quantafuel har den siste uken steget over 65 prosent og er opp nesten 190 prosent den siste måneden. Hittil i år er aksjen opp 330 prosent.