Orkla positive til Amazon i Norden

I en presentasjon hos meglerhuset Kepler Cheuvreux ga ledelsen i Orkla uttrykk for at de er positive til at Amazon etablerer seg i Norden. De mener det vil slå positivt ut for dem både i form av lønnsomhet og volumer, melder TDN Direkt.

Kepler Cheuvreux liker Orklas vektlegging av nye vekstkanaler og bærekraftig produkter, men tror likevel at veksten i kjernemarkedene vil være under press fra aktørenes egne merkevarer, som tar en stadig større andel av markedet. Meglerhuset legger imidlertid til at på grunn av den voldsomme veksten innen e-handel som en følge av pandemien, kan nye vekstkanaler vokse raskere enn tidligere anslått.

Kepler Cheuvreux gjentar kjøpsanbefaling på industrikonsernet med kursmål på 87 kroner pr. aksje.