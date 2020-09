Kongsberg Maritime sikrer 200 millioner kroner

Kongsberg Maritime børsmelder at selskapet har fått på plass en kontrakt med krillprodusenten Rimfrost. Kongsberg Maritime skal levere skipsdesign og en omfattende, avansert utstyrspakke til et 120 meter langt nytt og bærekraftig krillfartøy, heter det i meldingen.

Kontraktens verdi er på rundt 200 millioner kroner. Krillfartøyet skal bygges av Westcon. Det ventes å være i drift i løpet av 2022.

«Dette er det eneste fartøyet i verden der både helsekost og kosttilskudd blir produsert ombord umiddelbart etter fangst. Kort og hensynsfull prosessering bidrar til kvalitet, og vil hjelpe oss til å videreutvikle produkter for mennesker, dyr, oppdrettsfisk og for farmasøytisk bruk. Vi tror at skipet vil revolusjonere krillfiske i Antarktisk», sier Stig Remøy, adm. direktør i Rimfrost.