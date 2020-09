Børskometen Quantafuel vil hente minst 600 millioner gjennom rettet emisjon

KAN SELGE FOR 66 MILL.: Quantafuel og konsernsjef Kjetil Bøhn jobber med emisjon på flere hundre millioner torsdag kveld. Selv kan Bøhn ende opp med å selge aksjer for 65,7 millioner kroner.

Quantafuel har etter børsslutt torsdag kunngjort en rettet emisjon, der selskapet selv tilbyr nye aksjer for rundt 600 millioner kroner.

I tillegg tilbyr storaksjonærer i selskapet totalt inntil 2,5 millioner eksisterende aksjer, som basert på selskapets sluttkurs torsdag, på 73 kroner, kan tilføre tilsammen 182,5 millioner. Antallet aksjer som til slutt selges, avhenger av hvilken tegningskurs som oppnås i en akselerert bokbyggingsprosess som nå er igangsatt.

Investorene som tilbyr eksisterende aksjer, er:

Selskapet T.D. Veen, som tilbyr inntil én million aksjer. Selskapet er representert i Quantafuel-styret ved Jim Dåtland, og kontrolleres av Skagen-gründer Tor Dagfinn Veen.

Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn, som tilbyr inntil 900.000 aksjer.

Styreleder Oscar Spieler selger inntil 300.000 aksjer.

Sikkerhetsdirektør Thomas Steenbuch Tharaldsen i Quantafuel, som tilbyr opptil 300.000 aksjer.

Det betyr at T.D. Veen kan selge Quantafuel-aksjer for 73 millioner kroner, Bøhn for nær 66 millioner kroner og Spieler og Tharaldsen for nær 22 millioner kroner hver.

Nye anlegg

Quantafuel-kursen lå forøvrig langt høyere i løpet av børshandelen torsdag. På det høyeste sto Quantafuel-aksjen i 87,30 kroner, men den seneste timen på Oslo Børs gikk aksjen fra ny solid opptur til bare marginal kursoppgang.

Den seneste måneden er aksjen opp 190 prosent, og hittil i år har den gått heftige 322 prosent.

Provenyet fra plasseringen vil selskapet bruke på å investere i ytterligere ekspansjon og nye anlegg, samt generelle selskapsformål, opplyses det.

Torsdag morgen meldte ESG-selskapet at det vurderer bygging av storskalaanlegg i Belgia og Nederland.



ABG Sundal Collier, Pareto Securities og Arctic Securities er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med emisjonen.

Bra Skive

Quantafuel skal omgjøre plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil (MGO). Onsdag meldte selskapet at oppstarten av fabrikken i danske Skive har hatt en vellykket oppstart, og at første olje er kommet ut av anlegget.

Ifølge TDN Direkt har Quantafuel analysert prøver ved Skive-anlegget som bekrefter at produksjonen er innenfor deres forventninger.