Ellen Merete Olstad har blitt valgt som ny ansattrepresentant i styret i Norsk Hydro med virkning fra i dag fram til nytt valg i 2022. Det skriver selskapet i en børsmelding.

Det heter i meldingen at Olstad erstatter Svein Kåre Sund som en av tre ansattrepresentanter, der de resterende to, Sten Roar Martinsen og Arve Baade, gjenvalgt for en ny periode.