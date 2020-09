Sundt inn i Borregaard

Sundt AS, hvor Jakob Iqbal er daglig leder og Christian Ringnes er styreleder, har nylig kjøpt 500.000 aksjer i Borregaard, ifølge TDN Direkt. Else Helene Sundt og Christian Gruner Sundt sitter som styremedlemmer i Sundt AS. 500.000 aksjer gjør dem til 50. største aksjonær i Borregaard med en eierandel på 0,45 prosent.

Flere mener at Borregaard fortjener ESG-prising, deriblant aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg. Borregaard har steget 38,32 prosent siden nyttår.

Sundt har også eierposter i Hunter Group, IDEX Biometrics, Arcus, Otello, Panoro, Magnora, Ultimovacs, Mercell Holding, EAM Solar, Goodtech og Targovax.