Svenske Oatly vurderer børsnotering med Oprah Winfrey og Jay-Z på eiersiden

Malmö-baserte Oatly skal ha vært i samtaler med rådgivere om en notering i USA i første halvdel av 2021. En eventuell børsnotering vil i så fall verdsette den en svenske produsenten av veganske mat- og drikkevarer til hele 5 milliarder dollar, skriver Bloomberg onsdag.

Hong Kong-børsen skal også være til vurdering hos svenskene. Men foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelser, og selskapet kan også velge å droppe børsnotering.

EIER: Oprah Winfrey. Foto: Dreamstime

En representant for Oatly som Bloomberg har vært i kontakt med nektet imidlertid å kommentere saken.

Verdsatt til 18 mrd. i juli

I juli hentet selskapet 1,8 milliarder kroner i frisk kapital i en investeringsrunde som ble ledet av den amerikanske fonds- og private equity-giganten Blackstone. Under emisjonen ble selskapet verdsatt til 18 milliarder kroner.

Blant investorene i Oatly finner man kjente personligheter som Oprah Winfrey, Jay-Z, Natalie Portman og Howard Schultz, styrelederen i Starbucks.

Ved hjelp av teknologi basert på forskning fra universitet i Lund i Sverige, forvandler Oatly fiberrike havre til flytende mat, inkludert is og melk, og selger sine produkter i 20 land. Selskapet gikk inn i det amerikanske markedet for fire år siden, og bygget sin første fabrikk i USA i 2018 og planlegger å åpne fabrikk nummer to i løpet av året.