Tapssluk lover endelig å tjene penger

TUNGE ÅR: Norwegian Crystals overtok RECs kontorer i Glomfjord og videreførte tapene. Både i 2018 og 2019 tapte selskapet over 170 millioner kroner. Foto: Eivind Yggeseth

– Det er hva det er, som president Donald Trump sier. Vi ryddet opp, hadde store nedskrivninger og i tillegg en dårlig drift, sier konsernsjef Gøran Bye i Norwegian Crystals om fjoråret.

Solenergiselskapet ble etablert i 2012, og året etter flyttet selskapet inn i RECs gamle lokaler i Glomfjord i Nordland. Norwegian Crystals har spesialisert seg på å produsere ingoter og wafere til solceller, men satsingen har så langt vært et gedigent tapssluk.

I 2019 endte resultatet før skatt på minus 171 millioner kroner. Akkumulert har tapene siden oppstarten passert 800 millioner kroner.

Norwegian Crystals er notert på OTC, der aksjen senest ble omsatt for 1,00 kroner. Det priser selskapet til bare litt over 26 millioner kroner.

Nytt selskap, gammelt navn

I begynnelsen av september fikk imidlertid selskapet på plass en refinansiering. Nye og gamle investorer bidrar med 50 millioner kroner, samtidig som alle verdiene flyttes over i et nytt selskap.

– Det er forhåpentligvis slutten på en lang refinansieringsprosess. Det har ikke vært enkelt, men vi har nå kommet frem til en restrukturering hvor all drift, alle ansatte, bygninger og flesteparten av kreditorene går over i et nytt selskap som kjøper innmaten av Norwegian Crystals, sier Bye.

NY MULIGHET: Med nye 50 millioner kroner i egenkapital skal konsernsjef Gøran Bye i Norwegian Crystals endelig forsøke å tjene penger. Foto: Norwegian Crystals

Det gamle selskapet vil få en eierandel i det nye selskapet på rundt 25 prosent, samt et krav på det nye selskapet for over tid å betjene de gjenværende kreditorene. Det nye selskapet vil beholde Norwegian Crystals-navnet, mens det gamle selskapet vil hete GFjord Invest.

– Vi er soleklare på at det er av hensynet til solmarkedet, og ikke finansmarkedet, at vi beholder det gamle navnet. Det er solmarkedet vi har tenkt å leve av, og der har vi bygd opp et godt rykte som vi må ta vare på.

Har nok kunder

Norwegian Crystals pressede finansielle situasjon har medført at produksjonen har vært på et minimum de seneste årene. Bye anslår at produksjonen i 2019 var på rundt 25 prosent av full kapasitetsutnyttelse.

Det er såpass realistisk at gode forretningsfolk har vært villige til å investere 50 millioner kroner i dette prosjektet Gøran Bye, Norwegian Crystals

Og i år har den vært enda lavere.

– Nå har vi sikret oss nok egenkapital til å få opp produksjonen. Når vi kjører på en kapasitetsutnyttelse på to tredeler er EBITDA break even, og blir kapasitetsutnyttelse enda litt høyere begynner vi å tjene penger, sier Bye.

– Hvor realistisk er egentlig dette?

– Det er såpass realistisk at gode forretningsfolk har vært villige til å investere 50 millioner kroner i dette prosjektet, og at noen av våre kunder har sagt at de vil konvertere forskuddsinnbetalinger til det gamle selskapet til aksjer i det nye. Ledelsen, inkludert styremedlemmer, deltar også i emisjonen.

– Vi har dessuten nok kunder til å kjøre over 100 prosent kapasitetsutnyttelse. Det gjør at vi slipper å lete etter nye kunder.

Kjente investorer

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen er nye investorer i Norwegian Crystals. Det samme er Tord Kolstad, som er en stor eiendomsinvestor i Bodø, og Halvor Torsøn Svartdal.

– Svartdal var en av de første investorene i REC, og han satt også i styret frem til børsintroduksjonen, sier Bye, som spekulerer i at dette kan være hans første solinvestering siden REC-tiden.

Selv kom konsernsjefen inn i Norwegian Crystals i midten av 2018, rett før vondt ble til verre for solenergiselskapet.

– Vi møtte veggen stort sett med en gang jeg kom inn. Det er greit siden jeg har jobbet med restrukturering stort sett i hele mitt liv. Men denne restruktureringen har vært veldig tøff, sier han.

Norwegian Crystals har i dag en produksjonskapasitet på rundt 440 megawatt (MW). Med friske penger inn regner han med at dette vil øke til rundt 500 MW. Målet å komme opp i en kapasitetsutnyttelse på rundt 70 prosent ved årsskiftet.

– Vi har vært helt nede på knærne, og nå skal få inn råvarer og gjøre flere oppgraderinger. Derfor vil vi ikke være oppe og stå med positiv EBITDA før året er omme. Det skal bli moro å drive litt business igjen, sier Bye.