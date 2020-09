Erik Must, Kjell Chr. Ulrichsen og Bergesen-familien har alle tjent én milliard kroner på kursrally i Arendals Fossekompani siden nyttår

TREDJE STØRST: Erik Must sitter på verdier for nesten 2,5 milliarder kroner i Arendals Fossekompani. Siden årsskiftet er verdiene opp 999 millioner kroner.

TREDJE STØRST: Erik Must sitter på verdier for nesten 2,5 milliarder kroner i Arendals Fossekompani. Siden årsskiftet er verdiene opp 999 millioner kroner. Foto: NTB

Vannkraftselskapet Arendals Fossekompani har i alle år blitt sett på som en traust aksje, men noe er i ferd med å skje. Siden årsskiftet har aksjen kastet av seg 72 prosent.

Det skyldes at selskapet går rundt å bærer på en ESG-baby, som skal skilles ut til et eget selskap og noteres på børs.

Den 3. mars bestemte sørlendingene seg for å slå sammen fire datterselskaper og gi det navnet Volue – som skal bli et ledende teknologiselskap som gjør det lettere for kraftprodusenter å håndtere den den volatile kraften fra sol- og vindenergi.

Med andre ord er Volue et grønt teknologiselskap – og det ser tilsynelatende ut til å vekke interesse hos investorene. Fredag klatret aksjen 10 prosent til 4.400 kroner, etter at selskapet ble omtalt som en glemt ESG-aksje av Finansavisen.

TRADISJONSRIKT: Boylefoss kraftverk ble satt i drift i 1913 etter to års byggetid. Foto: Arendals Fossekompani

Store gevinster

Kjell Chr. Ulrichsen, Erik Must og Bergesen-familien har vært på eiersiden i Arendals Fossekompani i mange herrens år. Den tålmodigheten har nå gitt kraftig uttelling.

Siden årsskiftet er Ulrichsens verdier opp 1.041 millioner kroner til nesten 2,6 milliarder kroner. Bergesen-familiens aksjeverdier har klatret 1.031 millioner kroner, mens Must er opp 999 millioner kroner.

«Vi er opptatt av ansvarlig langsiktig eierskap og ikke kortsiktige bevegelser når det gjelder verdiskapning», uttalte Must til Finansavisen da vi omtalte regnskapstallene til Must Holding i sommer.

Påvirket av lave strømpriser

I andre kvartal omsatte Arendals Fossekompani for 815 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 76 millioner kroner.

«Vi har historisk lave strømpriser med betydelig effekt på omsetning og resultat, men dette vil være forbigående», uttalte konsernsjef Ørjan Svanevik til Finansavisen.

Det grønne tekonologiselskapet Volue hadde en sterk utvikling med 15 prosents vekst i årlige abonnementsinntekter og leverte 20 millioner i overskudd.

Både Volue, som er etablert som kjerneleverandør til de fire største energiprodusentene i Tyskland, og NSSLGlobal rapporterer omsetningsvekst målt mot tilsvarende kvartal i fjor.