Ny sjef hos Endúr-datter

SLUTTER: Øyvind Risnes har takket ja til ny lederjobb utenfor Endúr-konsernet. Foto: Bergen Group

Mons-Ove Hauge (50) er blitt ansatt som ny daglig leder hos Endúr Sjøsterk. Hauge begynner i den nye jobben sin 1. oktober, og tar over for Øyvind Risnes, som søker lykken utenfor konsernet. Det opplyser selskapet i børsmelding mandag.

Har tredoblet omsetningen

– Dette selskapet har vært en suksesshistorie siden vi overtok det for godt og vel to år siden. I løpet av denne tiden har selskapet tredoblet omsetningen, og sikret Endúr et solid fotfeste som en attraktiv leverandør til havbruksnæringen. Nå får vi på plass en sterk og attraktiv lederkapasitet med et omfattende kontaktnett. Mons-Ove har den rette erfaringen og kompetansen som skal til for å sikre fortsatt vekst, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr .

Endúr Industrikonsern som leverer produkter, tjenester og løsninger til virksomhetsområdene akvakultur, energi og industri, samt maritim service.

Har hovedkontor på Laksevåg i Bergen.

Konsernsjef er Hans Petter Eikeland.

Fikk nåværende selskapsform etter fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom.

Største aksjonær er Handeland Industrier.

Mons-Ove Hauge har 30 års erfaring fra praktisk akvakultur, forskningsmiljø, produktutvikling, salg og administrasjon. Han har blant annet vært daglig leder i den tidlige fôrflåte- og utstyrsprodusenten Ocea og har vært med på å starte opp og lede konsulentselskapet Head Energy. I tillegg har han erfaring fra Nofima, Aquabyte, Servicebåt og nå nylig som medeier og styreleder i Elax som blant annet står bak et nyutviklet bløggefartøy.

– Jeg gleder meg til å videreutvikle Endúr Sjøsterk sine betongløsninger til å bli enda mer konkurransedyktige inn mot markedet både i Norge og på andre siden av Nordsjøen, sier Hauge i en kommentar.