Yara skal holde ESG-seminar for å presentere omformingen av selskapet

Fra 1. oktober stokker Yara om på organisasjonen og avholder et ESG-seminar 3. desember. På seminaret skal industriselskapet presentere de strategiske målene for omformingen av selskapet, går det fram av en børsmelding mandag.

«De organisatoriske endringene vi foretar er med på å støtte Yaras overgang mot bærekraftige løsninger for det globale ernæringssystemet. Vi ser frem til å presentere de neste stegene under seminaret i desember», uttaler Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i børsmeldingen.

Lair Hanzen blir spesialrådgiver for Holsether etter å ha vært direktør for Yara Americas. Chrystel Monthean tar over rollen etter å ha vært direktør for Yara Africa & Asia. Fernanda Lopes Larsen blir direktør for Yara Africa & Asia.