OPPJUSTERT: DNB Markets øyner et oppsving i den organiske veksten for Orkla og toppsjef Jaan Ivar Semlitsch. Foto: Iván Kverme

DNB Markets høyner kursmålet på Orkla fra 85 til 90 kroner, og gjentar en hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering tirsdag.

Det høyere kursmålet begrunnes av noen positive estimatendringer.

«Vi er like over konsensus for tredjekvartalsresultatet og forventer en innhenting i organisk vekst fra en svak utvikling i andre kvartal», skriver meglerhuset.

Orkla stiger én prosent til 91 kroner på Oslo Børs tirsdag morgen.