Kongsberg Maritime selger til den indiske marinen

Kongsberg Maritime melder fredag salg av fire autonome undervannsdroner i India, ifølge TDN Direkt.

Dronene som selges er av typen HUGIN AUV-systemer og det er Indian Defense Public Sector-verftet Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) Limited, som ligger i Kolkata, India, som kjøper dem.

Undervannsdronene vil bli installert på fire fartøyer for maritim kartlegging som for tiden er under bygging for den indiske marinen.

«Kontrakten inkluderer også høypresisjons-, akustiske posisjonerings- og kommunikasjonssystemer (HiPAP 502) som brukes til å støtte AUV-operasjoner», heter det i meldingen.

Salget er gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime India, et datterselskap av Kongsberg Maritime.