DNB Markets tror Jotun-tall kan gi Orkla drahjelp

DRAHJELP: DNB Markets er nøytrale til Orkla-aksjen, men tror Jotun-tallene kan gi den et løft fredag. Foto: Eivind Yggeseth

DNB Markets mener Orkla vil kunne få positiv drahjelp av tertialrapporten Jotun la frem etter stengetid i går kveld, for perioden mai-august.

Orkla har en eierandel på like under 43 prosent i selskapet.

«På våre estimater for summen av delene utgjør Jotun like i underkant av 16 prosent av de samlede eiendelene i Orkla. Omsetningsveksten i Jotun lå for de første åtte månedene av året på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens resultat før skatt var opp rundt 36 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Orkla legger frem sine tall for tredje kvartal 29. oktober, og DNB-analytikerne har her en hold-anbefaling med kursmål 90 kroner.

Orkla sluttet på 92,22 kroner på Oslo Børs torsdag, etter en oppgang på 0,9 prosent.