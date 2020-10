Kongsberg Gruppen inngår satellitt-kontrakt

Kongsberg Gruppen har utviklet elektronikk for signalprosessering som skal gi bedre mobildekning i områder der det er manglende eller utilstrekkelig bakkenettverk. Dette skal inngå i Airbus Defence and Space’s nye mobilkommunikasjonssatellitt, Thuraya 4-NGS, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Avtalen inkluderer videreutvikling og leveranse av elektronikk som skal gjennomføres av Kongsberg Defence & Aerospace, divisjon Space & Surveillance i Horten.

Satellitten vil gi forbedret dekning og fleksibilitet for mobil tale og data over Europa, Afrika, Sentral-Asia og Midtøsten.

– Airbus Defence and Space har vært en viktig kunde gjennom mange år, og denne avtalen bekrefter posisjonen vår innen mobil GEO-satellittmarkedet. Dette gir grunnlag for vekst og videre utvikling, sier Ellen Dahler Tuset, Markedsdirektør for Space and Surveillance, Kongsberg Defence & Aerospace.