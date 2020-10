Borregaard har vunnet Eksportprisen 2020. – Utelukkende positivt for bedriften, sier konsernsjef Per Sørlie

– FIN PROFILERING: – Det er en fin profilering av bedriften, både regionalt og nasjonalt, ikke minst overfor arbeidsmarkedet, sier Borregaard-sjef Per Sørlie.

– FIN PROFILERING: – Det er en fin profilering av bedriften, både regionalt og nasjonalt, ikke minst overfor arbeidsmarkedet, sier Borregaard-sjef Per Sørlie. Foto: Anders Horntvedt

– Dette er en fin utmerkelse for Borregaard , og en anerkjennelse av at vi har gjort mye rett når det gjelder omstillingen av bedriften, sier Per Sørlie (63), adm. direktør i Borregaard.

Det børsnoterte trekjemiselskapet med base i Sarpsborg er vinneren av Eksportprisen 2020.

Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.

NÆRINGSMINISTEREN HOS BORREGAARD: Borregaard-sjef Per Sørlie (til høyre) fikk tildelt eksportprisen av næringsminister Iselin Nybø (V) onsdag. Foto: Eksportkreditt

Prisen deles ut av jury oppnevnt av GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge.

Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.

Tidligere vinnere av Eksportprisen 2019: Cambi 2018: Airthings 2017: 3B – The fibreglass company 2016: StormGeo 2015: Lerøy Seafood 2014: Jets Vakuum

«Vinneren av Eksportprisen 2020 er ikke en oppstartsvirksomhet. Selskapet har evnet å omstille seg kraftig, i tett samarbeid med sine kunder, og har gått fra å drive med en ganske tradisjonell norsk næring, trevirke, til å tilby et mye mer diversifisert produktspektrum», skriver juryen i sin begrunnelse.

– Utelukkende positivt

– Det er en fin profilering av bedriften, både regionalt og nasjonalt, ikke minst overfor arbeidsmarkedet. Det er utelukkende positivt for bedriften, sier Sørlie.