ArcelorMittal skal bli karbonnøytrale innen 2050

NYE MILJØMÅL: I fjor var målet å kutte CO2-utslipp med 30 prosent, nå er målet å bli karbonnøytrale. Her en arbeider ved et ArcelorMittal-anlegg i Tsjekkia. Foto: Bloomberg

ArcelorMittal, verdens største stålprodusent, har kunngjort at selskapet skal bli karbonnøytralt innen 2050, ifølge Reuters.

Det innebærer at alle selskapets CO2-utslipp skal kompenseres med reduserte utslipp andre steder.

I fjor var selskapet ute med målsetting om å redusere egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030.

– Som verdens ledende stålselskap mener vi at vi har et ansvar for å lede innsatsen for å dekarbonisere stålproduksjonsprosessen, som i dag har betydelige karbonutslipp, sier ArcelorMittal-topp Aditya Mittal, ifølge nyhetsbyrået.

Mittal er finansdirektør i ArcelorMittal, og leder for stålgigantens Europa-virksomhet.

Blant mulighetene ArcelorMittal vurderer, er å benytte hydrogen i prosesseringen av jernmalm samt å satse på bærekraftig biomasse og karbonfangst og -lagring.