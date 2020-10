Yara inngår partnerskap for å utvikle grønt ammoniakkprosjekt

SAMARBEID: Yara og Ørsted skal samarbeide om et offshore vindprosjekt for å få ned utslippene i ammoniakkproduksjonen. Foto: Yara

Yara skal samarbeide med en av verdens ledende offshore vindutviklere, Ørsted, for å utvikle et pionerprosjekt for å erstatte fossilt hydrogen med fornybart hydrogen i produksjonen av ammoniakk, melder selskapet i en pressemelding mandag.

Prosjektet har som mål å få ned karbonavtrykket med 100.000 tonn CO2 hver år, som tilsvarer utslippene fra rundt 50.000 fossildrevne biler.

Hvis de to selskapene klarer å få finansieringen på plass og de oppnår enighet med myndighetene, så vil prosjektet være i drift i 2024/ 2025, fremgår det av meldingen.

En endelig finansieringsbeslutning vil bli tatt sent i 2021 eller tidlig i 2022.

De to selskapene har gått sammen om å utvikle et vinddrevet elektrolyseanlegg på 100 megawatt for ammoniakkproduksjon på Yaras Sluiskil-anlegg. Anlegget vil produsere rundt 75.000 tonn grønn ammoniakk pr. år, opplyses det om i meldingen.