Volue-emisjonen på plass på rekordtid

STOR INTERESSE: Konsernsjef Ørjan Svanevik (t.h.) i Arendals Fossekompani har mange tunge ESG-investorer med på laget ved den forestående Merkur Markets-noteringen av teknologiselskapet Volue. Her sammen med adm. direktør Trond Straume i Volue, som prises til 4 milliarder kroner etter kapitalutvidelsen på 500 millioner kroner. Foto: Arendals Fossekompani

– Ja, boken ble dekket på rekordtid, sier konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani til Finansavisen.

I tidlig handel mandag steg Arendals Foss-aksjen 11,62 prosent til 4.420 kroner, som gir selskapet en børsverdi på nær 9,7 milliarder kroner. Ved 14-tiden var kursen 4.300 kroner.

Siden årsskiftet er aksjen opp 67,9 prosent, og målt mot nivået i begynnelsen av oktober i fjor er oppgangen 84 prosent.

Nedsalg og emisjon

Tilsammen ble det tegnet aksjer for 1 milliard kroner til kurs 32 kroner, hvorav halvparten er nyutstedte aksjer og like mange resultatet av et nedsalg fra morselskapet Arendals Foss. Det priser Volue til 4 milliarder kroner.

Tilretteleggerne gikk i markedet med tegningsinvitasjonen mandag morgen, og i løpet av kort tid var plasseringen fulltegnet.

De store tegnerne i emisjonen og nedsalget er Eika Kapitalforvaltning, Luxor Capital Group, Andenæsgruppen, CentraGruppen, Norron, Sissener, Danske Invest, Delphi Fondene og KLP Kapitalforvaltning.

På forhånd hadde disse ni forpliktet seg til å gå inn med beløp varierende fra 100 til 30 millioner kroner, tilsammen 500 millioner kroner. Dermed begrenset volumet mandag seg til en halv milliard.

Størst blant forhåndstegnerne var Eika Kapitalforvaltning og Luxor Capital Group med 100 millioner kroner hver.

– Kinderegg

– Med slike anerkjente og ledende ESG-investorer sammen med det rådyktige teamet i Volue ligger alt til rette for god verdiskaping fremover. Jeg gleder meg til fortsettelsen med vekst, ekspansjon og fusjoner og oppkjøp, sier Svanevik.

– Det er en voldsom appetitt på kinderegget programvare, ESG og gjentagende inntekter.

– Det finnes veldig få slike selskaper som treffer på alle parametre. Når de kommer så blir det kraftig etterspørsel, sier konsernsjefen i Fossekompaniet.

Det grønne tekonologiselskapet Volue er en ledende leverandør av forretningskritisk programvare og løsninger for energi-, kraftnett- og infrastrukturmarkedene. Selskapet bidrar til en grønn energiomstilling blant kraftprodusenter og distributører.

– En egen notering av Volue vil ytterligere styrke muligheten for fremtidig vekst og verdiskaping, sier Svanevik.

Sterk vekst

– Noteringen av Volue på Merkur Market synliggjør også underliggende verdier i Arendals Fossekompani, og understreker vår strategi om å utvikle grønne teknologiselskaper med globalt nedslagsfelt og ledende markedsposisjoner, sier Arendals Fossekompani-sjefen.

I andre kvartal hadde Volue en sterk utvikling med 15 prosents vekst i årlige abonnementsinntekter og leverte 20 millioner i overskudd.

Provenyet fra kapitalutvidelsen skal benyttes til videre vekst i selskapet.

Volue tilbyr forretningskritiske analyser, tjenester, teknologi og IT-løsninger til energisektoren, kommuner, entreprenørbedrifter, maritim industri, forsvar og til transportsektoren.

For ett år siden fikk selskapet den tyske kraftkjempen EnBW på kundelisten. Det sikrer stabile inntekter for teknologiselskapet. Avtalen har i utgangspunktet en varighet på inntil 10 år.

Noteres 19. oktober

Selskapet har søkt om å bli tatt opp til notering på Merkur Market, der første handledag ventes å bli rundt mandag 19. oktober.

Volue er resultatet av at Arendal Fossekompani i mars i fjor slo sammen datterselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight.

Virksomheten har 500 ansatte på over 30 kontorer fordelt i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Polen, Tyrkia, Finland, Østerrike og Tyskland.