56 pst. av inntektene forsvant for I.P. Huse

Industribedriften I.P. Huse i Steinshamn på Harøya i tidligere Sandøy kommune, i dag en del av Ålesund, levde i mange år svært godt på å selge vinsjer til offshore serviceskipsflåten. Huse var hoffleverandør til Rolls-Royce Marine.

BEST I NORGE: – Vi har Norges beste verksted når man kommer litt opp i størrelse på komponentene, og det passer bra for underleveranser både til vannkraft og tungindustri, sier daglig leder Morten Hopland i I. P. Huse. Foto: Privat

I toppåret 2013 ble det solgt utstyr for over 900 millioner kroner og resultatet før skatt endte på 235 millioner kroner. Fra finanskrisen til og med 2014 tjente den familieeide bedriften over én milliard kroner.

Da satte oljeprisfallet og oljeselskapenes spareprogrammer brått en ny dagsorden ved at mye av nøkkelmarkedet forsvant. De fem siste årene har selskapet et akkumulert negativt driftsresultat på 95,4 millioner kroner.

Har nedbemannet

I mars ble den krevende markedssituasjonen ytterligere forverret og enda mer usikker på grunn av covid-19-pandemien og konsekvensene den har medført både nasjonalt og globalt.

Bedriften måtte iverksette bemanningsreduksjoner for å tilpasse seg. Men i dag er det tilnærmet full beskjeftigelse blant Huses gjenværende knappe 100 ansatte.

De tradisjonelle hovedmarkedene maritim næring og offshore er hardt rammet av de internasjonale konsekvensene av covid-19.

Sammen med Kongsberg Maritime, som har overtatt Rolls-Royce Marine, arbeider I.P. Huse fortsatt innenfor offshore og maritim virksomhet. Her var det en svak bedring mot slutten av fjoråret, men coronapandemien gjorde at dette stoppet opp.

Sammen med andre samarbeidspartnere har Huse etablert seg som underleverandør innenfor subsea og service- og vedlikeholdstjenester rettet mot offshore og vannkraft. Bedriften er beskjeftiget frem til et stykke ut i første kvartal neste år. Deretter vil det ifølge styret være overkapasitet og man er avhengig av å sikre nye oppdrag.

Kortere horisonter

«Situasjonen er fremdeles vanskelig, og bedriften vurderer fortløpende hvordan den best skal tilpasse seg markedssituasjonen», skriver styreleder Oddvar Skjegstad og daglig leder Morten Hopland.

– Det er mye kortere horisonter enn det vi har vært vant til å operere med på oppdragene vi nå har innenfor vannkraft og subsea og på våre underleveranser til industrien, sier Hopland. Han gleder seg over at I.P. Huse har fått alle de store leverandørbedriftene til vannkraftindustrien i Norge som kunder.

Mange av oppdragene løses i samarbeid med engineeringselskapet Motus Technology i Molde, som I.P. Huse eier 40 prosent av.

I motsetning til mange andre som sliter med vanskelige markedsforhold har I.P. Huse fortsatt en knallsterk egenkapital og penger på bok. Ved utgangen var fjoråret var egenkapitalandelen nær 95 prosent.

Eierfamilien skilte i 2011 ut deler av investeringsvirksomheten i søsterselskapet Seriana, som leverte et resultat før skatt på 13,8 millioner kroner i fjor.

Ved utgangen av fjoråret var den bokførte egenkapitalen i I.P. Huse 548 millioner kroner og i Seriana 561 millioner kroner.