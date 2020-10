Ny vekstmaskin på Merkur Market

Da Zaptec-sjef Anders Thingbø ringte i børsbjellen tirsdag morgen, var det 26. gang i år at børsen hadde besøk av en bjelleringer. 21 av disse noteringene har skjedd på Merkur Markets.

På litt over én uke er fire selskaper blitt notert på denne populære markedsplassen, og mangfoldet er stort. Forrige mandag ringte plastgjenvinningsselskapet Agilyx i bjellen. Dagen etter ble BRAbank notert etter fusjonen med Easybank. Denne uken startet med introduksjonen av e-læringsselskapet Mintra, før det tirsdag var Zaptecs tur.

– Vi skal sørge for en rask utbygging av infrastruktur til lading av elbiler. Det er vårt bidrag til elektrifiseringen av transportsektoren i Europa, sier Thingbø.

50 prosents markedsandel

Zaptec ble etablert i Stavanger i 2012. Opprinnelig var planen å utvikle strømtransformatorer til bruk i oljebrønner, på borerigger og i subseautstyr. Oljekrisen et par år senere, og et brått fall i oljeprisen, gjorde at selskapet måtte tenke nytt.

«Oljebransjen er ekstremt konservativ med liten vilje til å ta i bruk ny teknologi. Til slutt ga vi opp», sa daværende Zaptec-sjef Brage W. Johansen til Finansavisen i 2016.

I stedet har selskapet i løpet av få år bygget seg opp som en dominerende produsent av avanserte elbilladere. Til nå er det installert 37.000 stykker i borettslag og store kontorbygg, og ifølge Thingbø har selskapet en markedsandel på rundt 50 prosent i dette segmentet.

– Vi var tidlig ut med et system som løser problemer. Mens noen av våre store, internasjonale konkurrenter tenker at lading er et hardwareprodukt, har vi en høy grad av software i våre ladere. Det er vårt store konkurransefortrinn, sier Thingbø.

– Softwaren utnytter hele strømkapasiteten som er installert i et bygg med egenutviklet fasebalansering. Teknologien gir vesentlig flere ladepunkter og raskere lading enn tradisjonelle ladesystemer, legger han til.

Lønnsom vekst

I fjor hadde selskapet samlede inntekter på 156 millioner kroner, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 24 millioner. De seneste tre årene har den årlige omsetningsveksten vært på 92 prosent.

Veksten har fortsatt i år, selv om coronaviruset har satt sine spor. Ved utgangen av august hadde salgsinntektene kommet opp i 113 millioner kroner, som tilsvarer en oppgang på drøye 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– De neste tre til fem årene er målet å oppnå en organisk vekst på mellom 35 og 50 prosent. I tillegg skal veksten være lønnsom. Vår ambisjon er å klare en EBITDA-margin på opp mot 20 prosent, sier Thingbø.

Hentet penger

I forbindelse med børsnoteringen hentet Zaptec inn 236 millioner kroner i en emisjon mot fem nøkkelinvestorer og 140 andre. Pengene ble hentet til kurs 11,25 kroner.

Ettersom emisjonen var seks ganger overtegnet, og Zaptec passer perfekt inn i ESG-kategorien, var det forventninger om en ny suksessnotering. Men det skjedde ikke.

Like før Oslo Børs stengte ble aksjen handlet til 10,92 kroner. Med 74,4 millioner aksjer registrert, prises selskapet til over 800 millioner kroner.

Pengene selskapet har hentet skal sørge for videre organisk vekst, samt internasjonal ekspansjon.

– Det er mange elbiler i Norge, men fortsatt ganske få i land som Tyskland. Både der og i Storbritannia ønsker vi å etablere oss for å ta den veksten vi ser kommer, sier Thingbø.

Zaptec er i dag representert med forhandlere i ti europeiske land.