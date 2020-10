Kongsberg Maritime har signert ny Kina-kontrakt

LEVERING: Kongsberg Maritime skal levere fremdrifts- og styringssystem til to RoPax-ferger. Foto: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt med China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) om levering av fremdrifts- og styringssystemer til to nye 230 meter lange passasjerferger (RoPax), som er under bygging for rederiet Finnlines, melder selskapet i en børsmelding torsdag.

Fergene forventes å bli levert fra verftet i Kina innen 2023.

Fartøyene har kapasitet til 1.212 passasjerer hver og skal bygges for Finnline, samt konstrueres i henhold til den høyeste svensk-finske isklassen (1A Super).

Kontraktsverdien for Kongsberg Gruppen er i overkant av 12 millioner euro.