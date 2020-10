Nordea oppgraderer Elkem til kjøp

Nordea Markets oppgrader Elkem fra hold til kjøp med et kursmål på 26 kroner i en ny analyse, ifølge TDN Direkt.

Aksjen handles opp 4,7 prosent til 22,50 kroner på Oslo Børs torsdag morgen. Hittil i år har den falt rundt 9 prosent.

«Elkems lønnsomhet vil trolig forbli lite tilfredsstillende på kort sikt og visibiliteten inn i 2021 er lav, men vi tror likevel det verste er bak oss. (..) Vi løfter våre estimater for 2021 og 2022 for å gjenspeile den økonomiske innhentingen i Kina og ellers i verden. Basert på våre forventninger om et resultat pr aksje på tre kroner midt-syklisk argumenterer vi for at Elkem er underpriset», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.