Alcoa stenger smelteverk i Spania etter store tap over flere år

RETTSLIGE SKRITT: De ansatte ved anlegget har varslet rettslige skritt dersom San Ciprián-anlegget legges ned. Her en Alcoa-arbeider. Foto: Bloomberg

Alcoa stenger San Ciprián-smelteverket i Spania innen 2021, melder TDN Direkt.

Aluminiumsverket har en kapasitet på 228.000 tonn pr. år.

Nedstengningen rammer cirka 530 ansatte, fremgår det av en melding fra den amerikanske aluminiumsprodusenten, en av konkurrentene til Norsk Hydro .

De ansatte har tidligere varslet at de har til hensikt å ta en eventuell beslutning om nedleggelse til retten.

Alcoa-sjefen: – Nødvendig

Alcoa-sjef Roy Harvey sier i en kommentar at beslutningen er «nødvendig for å stanse de vedvarende økonomiske tapene».

Selskapet poengterer at beslutningen er tatt etter at alle alternativer er vurdert, inkludert salg, og at anlegget ikke er konkurransedyktig.

Alcoa trekker også frem global overkapasitet innen aluminiumsproduksjon samt lave priser, og at San Ciprián-verket hittil i år har tapt 45 millioner dollar, cirka 415 millioner kroner.

I 2018 og 2019 har aluverket hatt samlede tap på 126 millioner dollar, cirka 1,16 milliarder kroner.

Alcoa regner med å bokføre 35 til 40 millioner dollar i restruktureringskostnader nå i fjerde kvartal.

Berører ikke raffineri

Rundt 100 ansatte blir imidlertid beholdt for å operere en del av støperiet ved anlegget.

Aluminaraffineriet i San Ciprián påvirkes ikke av nedleggelsen.