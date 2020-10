Jekker opp Borregaard-kursmål

Carnegie hever kursmålet for Borregaard med 25 kroner pr. aksje – fra 140 kroner til 165 kroner. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

Carnegie skriver i en analyse mandag at Borregaards guiding på forrige kapitalmarkedsdag gjør at tredje kvartal denne gangen vil bli mindre kritisk enn vanlig. Normalt er tredje kvartal det sterkeste for Borregaaard når det kommer til ebitda, selv om det ikke har vært like tydelig de senere årene.