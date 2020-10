GÅR AV: Gunvor Ulstein går av som konsernsjef i Ulstein Group. Her fra NHO's årskonferanse i 2018.

GÅR AV: Gunvor Ulstein går av som konsernsjef i Ulstein Group. Her fra NHO's årskonferanse i 2018. Foto: Iván Kverme

– At jeg går av som konsernsjef, betyr ikke at jeg vil ha mindre engasjement for Ulstein, sier Gunvor Ulstein i en pressemelding.

Den tidligere konsernsjefen sier hun fremdeles vil arbeide for at konsernet skal utvikle seg og ha en levedyktig fremtid.

– Når jeg nå har valgt å gå ut av den operative rollen, vil jeg i kraft av styrelederrollen i Ulsmo (Ulstein Groups majoritetseier), og sammen med styreleder i Ulstein Group, Tore Ulstein, konsentrere meg om de mer langsiktige og strategiske mulighetene for konsernet og næringen, sier hun og legger til:

– Vi har alltid tilpasset konsernet etter markedet, og det skal vi gjennom kontinuerlig omstilling og utvikling fortsette å gjøre.

Tidligere finansdirektør i konsernet Cathrine Kristiseter Marti tar over som ny konsernsjef i gruppen fra 2. november 2020.

Tore Ulstein gikk ut av sine operasjonelle roller i Ulstein den 1. september 2020, for å konsentrere seg om de langsiktige strategiske mulighetene for konsernet sammen med Gunvor Ulstein.